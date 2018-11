Tügva'nın Kocaeli'deki Öğrenci Yurdu Dualarla Açıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 20:19



TÜGVA'nın Kocaeli 'deki öğrenci yurdu dualarla açıldıTÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet: " Türkiye Gençlik Vakfı olarak 81 ilde, 404 ilçede yurtlarımız her an artıyor""Türkiye'nin en yüksek doluluk oranını yakalayan vakıflardan birisi olduk"KOCAELİ - İzmit Belediyesi ile ortaklaşa inşa edilen erken öğrenci yurdu açılışında konuşan TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, "Türkiye'nin en yüksek doluluk oranını yakalayan vakıflardan birisi olduk" dedi. İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen ve işletmesi Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yürütülecek olan TÜGVA Kocaeli Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu dualarla açıldı. İzmit'te yapımı tamamlanan Kocaeli Özel TÜGVA Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılış törenine TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu , AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, siyasi parti ve STK temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı."Türkiye Gençlik Vakfı olarak 81 ilde, 404 ilçede yurtlarımız her an artıyor"Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak 81 ilde, 404 ilçede yurtlarımız her an artıyor. Bazen böyle konuşma anımızda bile ilçe atamalarımız gerçekleşiyor. 404 ilçede ilkokulundan liseye, üniversiteye kadar 10-35 yaşı arasındaki gençlerimizin her ihtiyacı için eğitiminden kültürüne bütün faaliyetlerde onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yurtlarımızın sayısını da bu sene 58'e çıkarttık. Yurt kapasitemiz 7 bin 500'e ulaştı ve Türkiye'nin en yüksek doluluk oranını yakalayan vakıflardan birisi olduk. Yüzde 93 doluluk oranıyla da şu anda yurtlarımız hizmet veriyor. Bu yurdumuzun da doluluk oranı yüzde 100. İnşallah kapasitesini arttırmak için çaba sarf edeceğiz" dedi."İzmit Belediyesi birçok alanda elinden geldiğince güzel projeler yapıyor"Gençlere yönelik projeleri hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, ise, "İzmit Belediyesi birçok alanda elinden geldiğince güzel projeler yapıyor. Ama gençlik alanında da işte buradaki yurdumuz, karşıdaki Gölkay Park'taki su kayağı merkezimiz, 5 tane gençlik merkezimiz oldu. Mehmet Ali Paşa , Bekidere, Akpınar Yenidoğan , Serdar'da yaptığımız yapılar örnek binalar ve orada gençlerimize spordan diğer her alana kadar eğitimler veriyoruz. Bunun yanında da gençlerimizi ahlaklı, iyi insan olmayı öğrenme, ataya dedeye vefa göstermeyi de vurgulayacak eğitim çalışmalarımız var. Burası kalınacak bir yer değil, aynı zamanda da bir hayat okuludur. Gençlerimizin bizden daha iyi yetişeceğini gördüğümüzde umutla doluyoruz" diye konuştu."Burada yetişecek gençler, bizim yaptıklarımızın daha güzellerini yapacaklar"Açılış töreninde son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, "Biz ölçülü, insan sevgisi, hizmet aşkıyla dolu, geleceğin büyüklerini yetiştireceğiz buralarda. Aslında elde edilen en büyük kazanç bu. Burada yetişecek gençler, bizim yaptıklarımızın daha güzellerini yapacaklar. Hedef olarak bizim yaptıklarımızın çok daha güzellerini kendileri için koyacaklar. Adım adım ileriye götürecekler. Bu yurtlardan, okullardan böyle gençlik yetişecek. Bizim asıl hedefimiz bu. Tekrar bu yurdun öğrencilerimize, gençlerimize, şehrimize, bölgemize hayırlısı olmasını, burada güzel gençlerin yetişmesini Allah'tan temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.3 bin 200 metre alanı üzerine inşa edilecek yurt 150 öğrenciye hizmet verecekKonuşmaların ardından yurt, kurdele kesimi ile açıldı. Tören, protokol üyelerinin yurdu gezmesi ile son buldu. Tepeköy Mahalle konağı yanında 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine 5 katlı olarak inşa edilen öğrenci yurdu, 150 öğrenciye hizmet verecek. Ayrıca içinde engelli odası, 3 ve 4 kişilik odalar, her bir odada banyo, etüt odaları, mescit, çok amaçlı salon, restoran, çamaşır odası, güvenlik birimleri ve idari teknik ofisler yer alıyor.