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TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilciliği açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Tavşanlı İlçe Temsilciliğinin açılış törenine katıldı.

06.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:43 TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilciliği açıldı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Tavşanlı İlçe Temsilciliğinin açılış törenine katıldı.

Açılışa Kaymakam Yüksel Kara, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bilal Erdoğan, "Türkiye Gençlik Vakfının yeni nesil gençlik vakfı olmasının anlamı gençlerin bizzat kendilerinin faaliyette bulunduğu, gençlerin kararları kendilerinin aldığı bir vakıf olmasıdır. Her yaş gurubu gençlerin eğitim alabileceği yer burası. Ailelerin içlerinin rahat ederek gönderebileceği yerdir burası. Burası çocuklarımız için ikinci bir okul olacak. Burada işte bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse bunları öğrenmiş olacak, hem de geleceğini kurarken, büyüyünce ben ne yapmalıyım derken doğru insanlardan tavsiyeler almış olacak" dedi. - KÜTAHYA

Yüksek İstişare Kurulu, Bilal Erdoğan, Tavşanlı, Güncel

Kaynak: İHA

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