TÜGVA Üniversiteli Gençler Diriliş Okuyor

Bu yıl 2.si düzenlenecek olan "Türkiye Fikir Kongresi" ile gençlere fikrî derinlik kazandırmayı ve bu sahada öncü şahsiyetleri tanıtmayı hedefliyor. Felsefe kitapları okuduğu için bir anda Türkiye gündemine oturan Atakan son örneklerden bir tanesi. Son dönemde diriliş kitaplarına ilgi yeniden artıyor. Düşünmek ve kendini bulmak isteyen üniversitelilere kapı açıyor.

Geçtiğimiz yıl Necip Fazıl Kısakürek ve eserleri üzerine tertip edilen program bu yıl, Sezai Karakoç ve onun; "İslamın Dirilişi", "İnsanlığın Dirilişi" ve "Diriliş Neslinin Amentüsü" kitapları üzerinden şekilleniyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik olan yarışmaya başvuranlar, arzu ederlerse Sezai Karakoç ve Diriliş Fikriyatı üzerine verilecek konferanslara ve kitap tahlil gruplarına da katılma imkanı buluyor.

Türkiye geneli yapılacak olan sınavda dereceye girenler hem illerde verilecek ödüllerin sahibi oluyorlar hem de İstanbul'da gerçekleşecek olan final çalıştayına katılma şansı yakalıyorlar.

2 günlük bir kamp şeklinde yapılacak olan final çalıştayına ilk 18 erkek ve 18 hanım katılıyor. Bu çalıştayda öğrenciler, belirlenen kitaplar üzerine raporlar yazıyor ve bu raporlarını jüri önünde sunuyorlar.

Programa katılan öğrenciler kitap seti, yurt dışı dil eğitimi, yurt dışı gezisi gibi birbirinden güzel ödülleri kazanma şansına sahip oluyor.