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TÜGVA ve Birevim, Elazığ'a "icathane" kuracak

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Birevim, "Bir Gelecek" projesi kapsamında TÜGVA Elazığ Temsilciliği bünyesinde "icathane atölyesi" kuracak.

24.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:38TÜGVA ve Birevim, Elazığ'a
Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Birevim, "Bir Gelecek" projesi kapsamında TÜGVA Temsilciliği bünyesinde "icathane atölyesi" kuracak.
Birevim'den yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin kabiliyetlerini geliştirmeleri için her türlü araç ve gereci bünyesinde barındıracak atölyenin kurulmasına yönelik iş birliği protokolü TÜGVA Genel Merkezi'nde imzalandı.
Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay, imza töreninde, TÜGVA ile böyle bir atölyeyi Elazığ'a kazandıracakları için mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Elazığ'daki depremden dolayı gençlerimizin yaşaması muhtemel travmaların önüne geçmek, Elazığ'da yaraların hızla sarılabilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin rehabilitasyon süreçlerinin hızlanması için bu tarz tasarım atölyeleri, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyet son derece önemli. Biz de TÜGVA ile birlikte kuracağımız bu atölye ile Elazığ'dan nice tasarımların ve icatların çıkacağına inanıyoruz."
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da gençliğe en güzel hizmetleri sunma gayretinde olduklarını ifade ederek, "Elazığ'daki çocuklarımızın depremin olumsuz etkilerini bir an önce üzerlerinden atmaları için güzel bir hizmet olacağını düşünüyorum. İnşallah bu uzun yıllar sürecek birlikteliğimiz için güzel bir başlangıç olur." dedi.

Mustafa Alpay, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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