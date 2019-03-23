Tügva Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: "Milleti Kandırmaya Çalışıyorlar"

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan
, "Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar." dedi. Tekirdağ
'a gelen Bilal Erdoğan, TÜGVA Çorlu
ve Muratlı
ilçe temsilciliklerinin açılışı için Atatürk Meydanı
'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde yüzde 5,7 büyüme oranını yakaladığını söyledi.
"Ekonomik manipülasyon yapıyorlar"
Seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Erdoğan, bu seçimlerinde diğer seçimlerden çok farklı olmayacağına inandığını aktardı.
Milletin yine liderine sahip çıkacağına inandıklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Millet namerdi değil, dostlarımızı, bizi sevenleri memnun edecek gereken neyse onu yapacak. Benim endişem yok. Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz çünkü dünya kültürel olarak da sosyal olarak da siyasi olarak da ekonomik olarak da çok çalkantılı sularda seyrediyor. Gerçekten çok ciddi çalkantılar, çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ilerleyen bir dünya var. Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin iyi olmasını istiyorsak bu seçimlerde liderimizin güçlü olduğunu bütün dünyaya yeniden haykırmamız gerekir ki ekonomide adımlarını atarken bütün dünyaya istikrarın sapasağlam yerinde durduğunu gösterebilelim."
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise Türkiye gençliğinin çok misyonlu olduğunu ifade ederek, "Yerli ve milli bir gençlikten bahsediliyor. Bunun altını doldurmalıyız." dedi.
Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdeleyi keserek temsilciliklerin açılışı gerçekleştirildi.
Güncel
Kaynak: AA