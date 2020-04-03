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TÜGVA yurtları sağlık ve adalet çalışanlarının hizmetine sunuldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, tüm yurtlarını ve imkanlarını, sağlık ve adalet çalışanları için seferber ettiklerini bildirdi.

03.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:38
TÜGVA yurtları sağlık ve adalet çalışanlarının hizmetine sunuldu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, tüm yurtlarını ve imkanlarını, sağlık ve adalet çalışanları için seferber ettiklerini bildirdi.
TÜGVA'dan yapılan açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle devletin tüm kurumlarının teyakkuza geçmiş durumda olduğu belirtilerek, devletin ve Sağlık Bakanlığının çalışmalarının takdir edildiği kaydedildi.
Açıklamada, TÜGVA olarak ertelenen eğitim-öğretim döneminden dolayı boşaltılan yurtların, tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına ve infaz memurlarına tahsisine karar verildiği vurgulanarak, "Türkiye'de 39 ildeki 53 yurdumuz, öğrencilerden izole edilmiş durumda olup, şu an için 13 yurdumuzda tahsis işlemini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Talep edilmesi halinde Çanakkale'den Kars'a kadar Türkiye'nin 39 ilindeki 53 yurt binamızla 2 bin 500 ayrı odada 6 bin 500 kişi kapasiteli tüm yurtlarımızın kapıları, bizler için hayatlarını riske atan sağlık ve adalet çalışanlarımız için sonuna kadar açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da ilk olarak Çin'de görülen ve ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ve hızla yayıldığı alanlardan biri olan sağlık ile adalet çalışanlarına destek olabilmek adına tüm yurtlarını, imkanlarını onlar için seferber ettiklerini belirtti.
Eminoğlu, İstanbul' da 4, İzmir'de 3 ve diğer şehirlerde 6 yurdun sağlık ve infaz memurlarının kullanımına açıldığını, gelen talepler üzerine diğer yurtların da kullanıma hazır olduğunu vurgulayarak, "Ben inanıyorum ülkemiz bugünleri atlatıp eskisinden daha da güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır. Şimdilik evlerde kalarak bizler de bize düşen görevi ifa ederek, sağlık çalışanlarına yardımcı olmalıyız. Bizler sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde gençlerimize kitap önerilerinde bulunuyor, evde vakitlerini verimli ve kaliteli geçirebilmeleri için birbirinden değerli isimleri ve konukları canlı yayınlar yaparak onlarla buluşturuyoruz. Biz birlikte güçlüyüz, bugünler geçene kadar evde kal Türkiyem." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, şu an aktif olarak kullanılan yurtların isimleri de şöyle sıralandı:
"İzmir Şehit Fethi Sekin Yükseköğrenim Erkek Yurdu, İzmir Ege Panaroma Yükseköğrenim Erkek Yurdu, İzmir Hasan Tahsin Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Kocaeli Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Samsun Mesnevi Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Gaziantep Şehristani Yükseköğrenim Erkek Yurdu, İstanbul Beyoğlu Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul Florya Safahat Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul Üsküdar Şems Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İstanbul Güngören Kut'ül Amare Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Adıyaman Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Bursa Serdengeçti Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Bursa Görükle Erkek Öğrenci Yurdu."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››TÜGVA yurtları sağlık ve adalet çalışanlarının hizmetine sunuldu - Haberler

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