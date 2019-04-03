Tuhaf Dergi Nisan Sayısıyla Bayilerde!

Ara Güler, Zülfü Livaneli, Mazhar Alanson, Selim İleri, Ahmet Mümtaz Taylan, Hakan Günday, Gündüz Vassaf, Selahattin Duman, Murat Uyurkulak, Tarık Tufan başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi Nisan sayısı ile bayilerde. Nisan 2017'de yayın hayatına merhaba diyen Tuhaf Dergi çıktığı günden beri kültür sanat dünyasının en çok konuşulan konularından birisi olmuştu. Nisan ayında yirmi beşinci sayısıyla okurlarla buluşan olan Tuhaf Dergi güçlü kadrosuyla ikinci yaşını kutluyor.

Geçtiğimiz ay Turgut Uyar kapağı ve dosyasıyla okurunu selamlayan derginin Nisan sayısının kapağında Türkiye'nin Altın Palmiye ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan bulunuyor. 'Sana da öyle gelmiyor mu?' mottosuyla çıkan derginin Ceylan için hazırladığı dosyada ünlü yönetmeni ünlü yapımcı Carlos Reygadas, Türkiye'nin yaşayan en önemli yazarlarından Hasan Ali Toptaş, ünlü gurme Vedat Milor ve Nuri Bilge Ceylan filmlerinin oyuncuları Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Doğu Demirkol ve Muhammet Uzuner anlatıyor. Nisan sayısı için hazırlanan dosyada sürpriz olarak Bir Zamanlar Anadolu filminin senaryosunda bulunup filmde yer almayan doktor ve komiser karakterlerinin diyaloğu ilk kez yayınlanıyor. Nisan sayısında Tuhaf Dergi'ye röportaj veren isimler ise Nando Salva'ya konuşan Yüzüklerin Efendisi serisi ile tüm dünyada şöhrete kavuşan oyuncu Viggo Mortensen, Muhsin Topyıldız'a konuşan ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko ve Cansu Sıtacı'ya konuşan tiyatro oyunu Dünyada Karşılaşmış Gibi'nin oyuncuları Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen.

Mart ayında olduğu gibi Türkiye'nin en önemli tarih profesörü İlber Ortaylı, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, yazar Murat Uyurkulak, gazeteci Büşra Sanay, yazar Tarık Tufan, usta gazeteci Selahattin Duman, dalgıç Müjdat Turan yazılarıyla Tuhaf Dergi'de yer alıyorlar.

Tüm Türkiye'de gazete ve dergi satan her yerde olan Tuhaf Dergi'nin tam yazar kadrosu ise şöyle: Viggo Mortensen, Zülfü Livaneli, İlber Ortaylı, Vedat Milor, Hasan Ali Toptaş, Haluk Bilginer, Evgeny Grinko, Carlos Reygadas, Ebru Ceylan, Murat Uyurkulak, Barış Özcan, M. Serdar Kuzuloğlu, Tarık Tufan, Doğu Demirkol, Hatice Aslan, Muhammet Uzuner, Selahattin Duman, Büşra Sanay, Müjdat Turan, Settar Tanrıöğen, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Öner Erkan, Fatih Artman, Fethi Karaduman, Nando Salva, Bahadırhan Erkoç, Cansu Sıtacı, Muhsin Topyıldız, Nurhak Kaya.

Kaynak: Bültenler