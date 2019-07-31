Tuhafiye mağazasında cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi

KAYSERİ'de, polisin tuhafiye mağazasına düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 3 bin cinsel gücü artırıcı hap ve 260 kutu ilaç ele geçirildi, iş yeri sahibi M.A. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: DHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A'ya ait tuhafiye mağazasına baskın yaptı. Yapılan aramada 3 bin cinsel gücü artırıcı hap, 260 kutu ilaç ele geçirdi. Hap ve ilaçların, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirildiği belirlendi. İş yeri sahibi M.A gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.