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Tuhafiye mağazasında cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi

KAYSERİ'de, polisin tuhafiye mağazasına düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 3 bin cinsel gücü artırıcı hap ve 260 kutu ilaç ele geçirildi, iş yeri sahibi M.A. gözaltına alındı.

31.07.2019 12:50 Tuhafiye mağazasında cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi
KAYSERİ'de, polisin tuhafiye mağazasına düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 3 bin cinsel gücü artırıcı hap ve 260 kutu ilaç ele geçirildi, iş yeri sahibi M.A. gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A'ya ait tuhafiye mağazasına baskın yaptı. Yapılan aramada 3 bin cinsel gücü artırıcı hap, 260 kutu ilaç ele geçirdi. Hap ve ilaçların, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirildiği belirlendi. İş yeri sahibi M.A gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



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Kaynak: DHA

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