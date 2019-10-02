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TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.

02.10.2019 08:44TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜİK Uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda iktisat, ekonometri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği ile harita mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.
Şartları sağlayan adaylar, kurumun Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

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