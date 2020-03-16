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TÜİK 9 bilişim personeli alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 9 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

16.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:38
TÜİK 9 bilişim personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 9 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, tam zamanlı çalışmak üzere sınavla 9 bilişim personeli alınacak.
Adayların, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan.ailevecalisma. gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, "TÜİK Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/Ankara" adresine, 30 Mart mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor. Alım için sözlü sınavlar mayıs ayında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma 3 uzman, 3 destek personeli ve 1 iç denetçi alımı yapılacak.
Bunun için başvurular 6-17 Nisan döneminde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri ayrıca duyurulacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

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