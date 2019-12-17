Son dakika: TÜİK, asgari ücret zammı için bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde bugün üçüncü kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor. Toplantıda TÜİK temsilcileri, asgari ücret zammının belirlenmesi için kritik öneme sahip olan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı.

AĞIR STATÜ İÇİN 2.331 TL, ORTA STATÜ İÇİN 2.086 TL

Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

KOMİSYON BİR KEZ DAHA TOPLANACAK

Asgari ücret zammı için komisyon toplamda 4 ayrı toplantı yapacak. 2 Aralık'ta hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından, komisyon 10 Aralık'ta işçi temsilcisi Türk-İş'in ev sahipliğinde ikinci toplantıyı gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı ise bugün işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılıyor. Son toplantı ise yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

İşçi temsilcisi olarak masada bulunan Türk-İş, asgari ücret zammı için yaşam maliyetini baz aldı. Türk-İş, 2020 yılı asgari ücretinin en az 2 bin 578 lira olması gerektiğini savunuyor.

DİSK ise asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini belirtiyor.

İşveren temsilcisi TİSK ise yüzde 12 olan enflasyon oranında zam yapılmasını uygun buluyor. TİSK'in istediği zam oranı 2 bin 262 TL'ye denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.