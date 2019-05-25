TÜİK Başkanı Yağan, trafik kazasında yaralandı

ANKARA'da, Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanı (TÜİK
) Yinal Yağan
, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'da meydana geldi. Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı
yönüne giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Arka koltukta oturan TÜİK Başkanı Yinal Yağan, hafif yaralanırken, şoförü yara almadan kurtuldu. Yinal Yağan, çağrılan ambulansla Keçiören
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ankara
Ankara
, Türkiye İstatistik Kurumu
, Yağan
, Güncel
Kaynak: DHA