TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz-Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4...
TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz-Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 178,3 kuruş ödendi.
25.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:04
TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz- Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 178,3 kuruş ödendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi