2019 Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayı TÜFE ve ÜFE oranı kaç? 2019 Mart enflasyon rakamları kaç?

YURT İÇİ ÜFE ORANI YILLIK NE KADAR?

TÜİK'e göre; Mart ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 1,03, yurtiçi ÜFE yüzde 1,58 arttı. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 19,71'e yükseldi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 19,67 düzeyindeyken, yurt içi ÜFE ise yıllık yüzde 29,64 yükselme gösterdi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ HANGİ SEKTÖRDE?

Aylık en yüksek artışa TÜFE'de yüzde 3,48 ile sağlık grubunda gözlenirken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış yaşandı.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ HANGİ SEKTÖRDE?

Yıllık olarak en fazla artış ise TÜFE'de yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gözlendi. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 arttı. Geçtiğimiz Mart ayının zam şampiyonu yüzde 43,81 oranıyla çarliston biber, ardından yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan, yüzde 19,19 ile karnabahar yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN NE?

Aylık bazda düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme, fiyatta en çok düşüş yaşayan ürün ise yüzde 18,47 ile ıspanak oldu. Maydonuz ile yeşil soğan ise fiyatı gerileyenler arasında bulundu.