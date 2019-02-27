Tüik Katı Yakıt İstatistiklerini Açıkladı

Kaynak: İHA

En fazla üretim ve teslimat 2018 Aralık döneminde linyitte gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 90 bin 747 ton, linyitin 5 milyon 999 bin 316 ton ve taşkömürü kokunun 382 bin 563 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 269 bin 420 ton, linyitin 6 milyon 438 bin 199 ton ve taşkömürü kokunun 422 bin 600 ton olarak gerçekleştiği görüldü.Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleştiÜretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90,5 iken linyitte yüzde 93,2 olarak hesaplandı.Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldıKatı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 60,7'si termik santrallere, yüzde 15,7'si kok tesislerine, yüzde 5,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,1'i termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,3'ü demir-çelik sanayine sevk edildi. - İSTANBUL