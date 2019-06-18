18.06.2019 10:10
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TÜİK-Sanayi üretimi Nisan'da yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı (2)

TÜİK-Sanayi üretimi Nisan

– Sanayi üretim endeksi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı.

– Sanayi üretim endeksi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 4.0 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.0 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.9 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 arttı. (Grafik)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

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