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TÜİK-Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7.5 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 7.5 yükseldi.

13.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:09
TÜİK-Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 7.5 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 7.5 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda;

madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 1.7,

imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.0,

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 4.4 arttı.

TÜİK verilerine göre aylık bazda;

madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 5.8 azalırken,

imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6,

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.3 arttı.

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Türkiye, Ekonomi
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