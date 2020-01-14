Haberler » Ekonomi » TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 2.17 arttı - Ekonomi

TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 2.17 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 2.17 artarken, yıllık bazdaki artış, Kasım ayındaki yüzde 17.33 düzeyinden Aralık'ta yüzde 16.07'ye indi.

14.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:20TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 2.17 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) 'ta aylık yüzde 2.17 artarken, yıllık bazdaki artış, Kasım ayındaki yüzde 17.33 düzeyinden Aralık'ta yüzde 16.07'ye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16.07 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22.74 arttı.

Aralık'ta önceki aya göre fiyatlar;

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.42 azalırken,

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.18,

balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5.49 azaldı.

Aralık'ta aylık en fazla azalış yüzde 8.28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda olurken, aynı dönemde azalan diğer alt grup yüzde 5.23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre ise artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 48.38 ile turunçgiller ve yüzde 45.85 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Kasım ayına göre Aralık'ta en fazla azalış yüzde 6.25 ile yağlı meyveler alt grubunda görüldü ve alt gruplar itibarıyla aynı dönemde azalan diğer alt grup da yüzde 1.47 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler alt grubu oldu. Buna karşılık, aynı dönemde artışın yüksek olduğu alt gruplar da sırasıyla, yüzde 4.94 ile diğer ağaç ve çalı meyveler ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3.38 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Aralık 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden, 30 maddenin fiyatlarında düşüş, 50 maddenin fiyatlarında da artış görüldü, altı maddenin fiyatları değişmedi. (Grafik ve Tablo)



Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:36  Nevita, Türkiye'ye 6 yılda 1,9 milyar lira getirdi - Ekonomi
11:35  Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti - Ekonomi
11:35  Ilgın’da kurulacak OSB için fikir alışverişi yapıldı - Ekonomi
11:33  Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor - Ekonomi
11:31  AKAMDER'de "Müteahhitlik Yasası" konuşuldu - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:49  Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri - Ekonomi
10:24  Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:15  İntihar ettiği söylenen Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeri tespit edildi - Ekonomi
14.01.2020 11:45:22