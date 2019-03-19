TÜİK ''Torbalı En Çok Tercih Edilen İlçe"

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Şubat ayı ülke geneli konut satışları açıklandı. Torbalı İzmir'de en çok konut satışı yapılan ilçeler sıralamasında yine ilk üçte yer aldı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "istikrar, güven duygusu ve giderek artan yaşam kalitesi Torbalı'yı cazip hale getiriyor. Bu talep doğal olarak konut satışlarına yansıyor." dedi.

Türkiye'de Şubat 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarında %18,2 oranında arttı. Toplam satışlar 78 bin 450'yi buldu. TÜİK tarafından açıklanan konut satış rakamlarına göre İzmir %5,6 pay ve 4 bin 403 adet konut satışı ile 3. sırada yerini aldı.Torbalı ise İzmir'deen çok konut satışı gerçekleşen 3. İlçe oldu.

Şubat 2019'da İzmir'de gerçekleşen 4 bin 403 adetlik konut satışında 573 adet konut satışı ile Buca lider oldu. Buca'yı takip eden ilçeler ise 447 konut satışı ile Karşıyaka, 355 konut satışı ile Torbalı üçüncü sırada yer aldı.

BAŞKAN GÖRMEZ "GÜVEN VE İSTİKRAR DEVAM EDECEK"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yatırımcıların ve yaşam kalitesini arttırmak isteyen vatandaşların ilçeye ilgisinin sürekli arttığını belirterek şunları söyledi " ilçe nüfusumuz son 5 yılda 40 bin dolayında arttı.2014 yılında 150 bin dolayında olan nüfusumuz bugün200 binlere dayandı.Beş yılda bir ilçe kadar büyüdük.İZBAN burada önemli bir etken oldu. Kamu ve belediye yatırımları, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik 300 dolayındaki projemizde bu süreci hızlandırdı.Torbalı'nın yaşamın bütün alanlarında artık örnek bir merkez ilçe konumunda, Küçük olsun benim olsun dönemi artık tarihte kaldı"

Kaynak: Bültenler