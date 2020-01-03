TÜİK-Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 0.74 arttı, 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 (2)

Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0. 74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.18 oldu.

TÜİK verilerine göre;

Aylık en yüksek düşüş yüzde 1.91 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, eğlence ve kültür yüzde 0.11 düşerken, Aralık ayında artışın en yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 2.93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 0.57 ile ulaştırma ve yüzde 0.42 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 3.16 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.53 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7.03 ile eğlence ve kültür ve yüzde 9.79 ile ev eşyası grubu artışın en düşük olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Buna karşılık aynı dönemde artışın en yüksek olduğu ana gruplar da sırasıyla yüzde 43.12 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14.46 ile eğitim ve yüzde 13.63 ile sağlık ve çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TÜİK verilerine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0.41, yıllık yüzde 10.76 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.36 artış görüldü.

Aralık 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 131 maddenin ortalama fiyatları düşerken, 34 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 253 maddenin ortalama fiyatı ise arttı. (Grafik - Tablo)

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