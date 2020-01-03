TÜİK-Üretici fiyatları Aralık'ta yüzde 0.69 arttı, 2019 artışı yüzde 7.36 (2)

Yurt içi üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2019 yıllık artışı yüzde 7.36 ile tek hanede gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyatları 2018 yılı Aralık ayında aylık yüzde 2.22 düşmesine karşın, yıllık artış yüzde 33.64 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretici fiyatları Aralık ayında 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 17.56 arttı.

Aralık ayında sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri incelendiğinde;

madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 13.31,

imalat sanayi sektöründe yüzde 6.98,

elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 12.43 artış,

su temini sektöründe yüzde 7.94 düşüş görüldü.

Aralık'ta önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 3.83 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 0.88 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 0.59 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında görüldü. Buna karşılık yüzde 3.31 ile tütün ürünleri, yüzde 2.01 ile kok ve rafine petrol ürünleri ve yüzde 1.83 ile gıda ürünleri geçen aya göre endekslerinin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aralık ayında yıllık en fazla düşüş; yüzde 7.94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, yüzde 3.49 ile kağıt ve kağıt ürünleri ve yüzde 2.76 ile ana metallerde görüldü. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25.22, tütün ürünleri yüzde 25.17 ve diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 16.78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 4.27, dayanıklı tüketim malında yüzde 7.25, dayanıksız tüketim malında yüzde 11.93, enerjide yüzde 9.02 ve sermaye malında yüzde 8.09 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde; ara malı yüzde 0.70, dayanıksız tüketim malı yüzde 1.24 ve sermaye malı yüzde 0.42 artarken, dayanıklı tüketim malı yüzde 0.16 ve enerji yüzde 0.01 düştü. (Grafik&Tablo)

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