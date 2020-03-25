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TÜİK yüz yüze görüşme anketlerini geçici olarak durdurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Covid-19 salgını nedeniyle, yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurdu.

25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:32
TÜİK yüz yüze görüşme anketlerini geçici olarak durdurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Covid-19 salgını nedeniyle, yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurdu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hanehalkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin Kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur" denildi ve alınan diğer önlemler şöyle sıralandı:

"Yüz yüze görüşme yönteminin yerine Kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir.

"Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecektir."

TÜİK açıklamasında, "Son günlerde yaşanan bu zorlu sürecin ülkemize etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin isabetli bir şekilde alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesinin gerekliliği kamuoyunun takdirindedir. Tüm paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza süreç boyunca veri derleme ve istatistik üretimi süreçlerinde gösterecekleri işbirliği ve destek için teşekkür deriz" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Koronavirüs, Ekonomi

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