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TÜİK yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici olarak durdurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hane halkı ve iş yerleriyle yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurduğunu bildirdi.

25.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:26
TÜİK yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici olarak durdurdu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hane halkı ve iş yerleriyle yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurduğunu bildirdi.
TÜİK'in internet sitesinden yapılan açıklamada, tüm dünyanın yanı sıra Türkiye'yi de etkisi altına alan salgın ile mücadelede kurum çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemlerin hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirildiği belirtildi.
Tedbirlerin yanında istatistik üretiminin aksamaması adına kurumun çalışma düzeninde ve istatistik üretim süreçlerinde de uluslararası normlara uygun olarak gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hane halkı ve iş yerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur. Yüz yüze görüşme yönteminin yerine kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir. Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecektir."
Salgınla mücadele sürecinin kurum tarafından azami hassasiyetle takip edildiğine işaret edilen açıklamada, ihtiyaç olması halinde haber bültenlerinin yayımlanmasında yapılacak tüm değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Yaşanan zorlu sürecin ülkeye etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin isabetli bir şekilde alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesinin gerekliliğine işaret edilen açıklamada, "Tüm paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza süreç boyunca veri derleme ve istatistik üretimi süreçlerinde gösterecekleri iş birliği ve destek için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

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