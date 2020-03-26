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TÜİK, yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurdu.

TÜİK, Korona virüsle mücadelede çalışanlarının sağlığı için hane halkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurdu.

26.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:08
TÜİK, yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurdu.
TÜİK, Korona virüsle mücadelede çalışanlarının sağlığı için hane halkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurdu.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye 'yi de etkisi altına alan Korona virüs ile mücadelede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemler koordineli bir şekilde hayata geçiriliyor. Bu tedbirlerin yanı sıra, istatistik üretiminin aksamaması için kurumun çalışma düzeninde ve istatistik üretim süreçlerinde de uluslararası normlara uygun olarak gerekli düzenlemeler yapıldı.

İnternet ortamına geçildi

Konuya ilişkin TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hane halkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur. Yüz yüze görüşme yönteminin yerine kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir. Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecektir. Korona virüs ile mücadele süreci Kurumumuz tarafından azami hassasiyetle takip edilmekte olup, ihtiyaç olması halinde haber bültenlerinin yayımlanmasında yapılacak tüm değişiklikler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Güncel

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