Haberler » Yaşam » TÜKDES'ten 'suya yapılan zam geri alınsın' talebi - Haberler

TÜKDES'ten 'suya yapılan zam geri alınsın' talebi

Eskişehir içme ve kullanma suyuna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından yapılan rekor zammı değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal "EBB toplum çıkarı için kendine tahsis edilen kamu kaynaklarını kar amacıyla kullanmaktan vazgeçmelidir "dedi.

04.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:55TÜKDES'ten 'suya yapılan zam geri alınsın' talebi
içme ve kullanma suyuna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından yapılan rekor zammı değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal "EBB toplum çıkarı için kendine tahsis edilen kamu kaynaklarını kar amacıyla kullanmaktan vazgeçmelidir "dedi.

Genel Başkan Süleyman Bakal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "EBB tarafından içme ve kullanma suyuna yapılan yüzde 60 fahiş, rekor zam şehir ve ülke gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi(ESKİ) Genel Kurulu; içme ve kullanma suyuna fahiş ve rekor zam kararı almıştır. ESKİ bu kararı ile; idareye tahsis edilen kaynak ve imtiyazları amacına uygun olarak kullanmadığını göstermiştir. Hiçbir kamu kurum ve kuruluşu belediyeler dahil ürettiği mal ve hizmetlere EBB kadar fahiş ve rekor zam yapmamıştır. Meclis çoğunluğunun gücünü kullanan, ESKİ Genel Kurulu aldığı talimat sonucu; teklifleri dinlememiş, sivil toplumu/şehir dinamiklerini yok saymıştır. Talimat içme ve kullanma suyuna yüzde 60 rekor ve fahiş zam kararı olarak gerçekleştirilmiştir. Su haktır; çeşme suyu;.EBB'nin finansman aracı olarak kullanılamaz. Tam aksine sübvanse edilmelidir. ESKİ Genel Kurulunun içme ve kullanma suyumuza yaptığı fahiş ve rekor zam tüketici mecburiyetini istismarı niteliğindedir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanından ; ESKİ 'nin kuruluş amacına aykırı, bu fahiş ve rekor zammı geri çekmesini istiyoruz. Şayet zam süreci tamamlanır ve uygulanması kesinleşirse; bu fahiş rekor zammın uygulanamaması için her türlü yasal yola başvuracağımız konusunda şimdiden EBB yetkililerini uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Süleyman Bakal, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

16:58 The Matrix 4 Filmi - Haberler
16:55 Cezayir'de eski liderlere yönelik yolsuzluk davası başladı - Haberler
16:52 Bursa'da otobanda su birikintisi faciasında ölen sürücünün kimliği belli oldu - Haberler
16:52 Engelli park yerlerine park eden araçlar çekildi - Haberler
16:52 Köpek çiftliği cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
16:35 Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti - Haberler
16:07 Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı - Haberler
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor! - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
4.12.2019 17:06:04