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TÜKDES'ten "Tüketiciler haklarını arasınlar" çağrısı

2019 yılı içerisinde Tüketiciyi Destekleme Derneği Çözüm Merkezi'ne yöneltilen soruları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Avukat Merve Sevim Özcan, haksız uygulamaların azalması için tüketicileri haklarını aramaya çağırdı.

31.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:48 TÜKDES'ten
2019 yılı içerisinde Tüketiciyi Destekleme Derneği Çözüm Merkezi'ne yöneltilen soruları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Avukat Merve Sevim Özcan, haksız uygulamaların azalması için tüketicileri haklarını aramaya çağırdı.

2019 yılında en fazla başvuru internetten yapılan satış sonrası sipariş edilenden farklı gelen ürünler nedeniyle yaşanılan sıkıntılara yönelik sorulardan oluştuğunu vurgulayan TÜKDES Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Merve Sevim Özcan, " genelinden merkezime başvurular yapılmaktadır. Tüketicilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı internetten yapılan satışlar sonrası para iadesi talepli başvuruları tarafımıza yapılan başvuruların yüzde 40'ını oluşturmaktadır" dedi.

Merkeze gelen başvurular arasında hastane kantinlerinde uygulanan fahiş etiket fiyatları ve işyeri dışında yapılan satış sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılması da yer aldığını ifade eden Özcan şunları söyledi:

"Çözüm merkezimize ayıplı hizmet sonrası bedel iadesi talepleri, devre tatil sözleşmeleri, kredilerde yapılan sigorta için alınan prim iadesi, hakem heyetlerinin parpasal sınırları ile ilgili sorularda yöneltilmiştir. Verdiğimiz cevaplardan çok sayıda tüketicilerin karşılaşabileceğini düşündüğümüz konularda basın açıklamalı yapılmış olup açıklamalarımıza derneğimizin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Haksız uygulamaların azalması için tüm tüketicilerin haklarını aramaya çağırıyoruz." - ESKİŞEHİR

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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