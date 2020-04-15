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"Tüketeceğimiz ihtiyaç maddelerinin temiz ve helâl olması gerektiği bilinci içinde olmak zorundayız"

Üretici, ithalatçı, satıcı, kamu, STK yöneticisi ve tüm tüketicilere seslenen Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr.

15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:52
Üretici, ithalatçı, satıcı, kamu, STK yöneticisi ve tüm tüketicilere seslenen Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, helal ve temiz yeme alışkanlığını edinilmesi gerektiğini belirterek, "Tüketeceğimiz ihtiyaç maddelerinin temiz ve helal olması gerektiği bilinci içinde olmak zorundayız" dedi.

Koronavirüs musibetinin hatırlattıklarından söz eden Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, GİMDES'e bağlı sitelerin, 2003 yılından beri, her gün tüketilen ürünler ve üretimlerinde kullanılan katkı maddeleri üzerinde, doğru bir şekilde bilgilendirmek maksadı ile hazırlandığını açıkladı. Dr. Büyüközer, "Bir Müslüman olarak, tüketeceğimiz ihtiyaç maddelerimizin temiz ve helal olması gerektiği bilinci içinde olmak zorundayız. Bilhassa, alacağımız gıda maddeleri, hastalandığımız zaman kullanacağımız ilaçlar ya da vücut bakım ve temizliğimiz için sarf edeceğimiz kozmetik ürünlerimizde özel bir itina göstermek hem dini hem de sağlık yönünden bir vecibe olmaktadır. Bugün küresel boyutta yaşadığımız koronavirüs musibeti de adeta çok acı bir şekilde göstermiştir ki İslam'ın helal ve tayyib kriterlerini maddi ve manevi hayatımıza, biran evvel rutin bir yaşam sistemi haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Üretici ve satıcılara sesleniyoruz"

Bu görev yükümlülüğü içerisinde üretici ithalatçı ve satıcılara seslendiğini belirten Dr. Büyüközer, "İşte bu çok önemli konularda başta Müslüman tüketici kardeşlerimizi bilgilendirmeyi; bu ürünleri üreten üreticileri, ithalatını yapan ithalatçıları, satışını yapan market sahip ve yöneticilerini ve kontrolünü yapmak ve usulsüzlüklere karşı cezai işlemler uygulamak konumunda olan Bakanlıklar ve bağlı kamu kurum yöneticilerini ve toplum içinde içtimai ve teknik konularda hizmetler yapan STK yöneticilerini uyarmayı ana görev olarak yüklendiğimizi belirtmek isteriz. Lütfen, Müslümanlara sunacağınız ürünlerinizde, dini emirlere uygun üretim yapınız. Kullanacağınız katkı maddeleri mutlaka helal kabul edilen şartlarda olsun. Ambalajlar üzerinde mutlaka etiketiniz olsun. Bazılarınızın eski alışkanlıklarını bir tarafa bırakarak, Etiket üzerindeki bilgileri doğru ve anlaşılır açıklıkta yapınız." şeklinde konuştu.

"Kamu kurum yöneticilerine sesleniyoruz"

Büyüközer, görev bilinci ile toplumu yönetmekle yükümlü kamu kurum yöneticilerine seslenerek; "Lütfen, piyasada üretim yapan, ithalat yapan, satış işlerini yürüten birimleri, yönetmeliklere göre sıkı kontrol ediniz. Müslümanların hassas olmak zorunda oldukları konuların yönetmeliklere de intikal ettirilerek piyasada satışa arz edilmiş ürünlerin tüm bilgilerinin paketler üzerindeki etiketlerde doğru bir şekilde yazılmasını temin ediniz. Yine aynı görev bilinci ile toplumu yönetmekle yükümlü STK'larımızın yöneticilerine seslenerek diyoruz ki hizmet verdiğiniz üye ve kuruluşlarınızda İslamın temel prensipleri olan helal ve tayyiblik prensiplerini uygulamalı olarak bilinçlendirme çalışmalarına öncelik veriniz." dedi.

"Tüketicilere sesleniyoruz"

Dr. Büyüközer sözlerini şöyle tamamladı: "Yine aynı görev bilinci ile tüm Müslüman tüketicilere seslenerek diyoruz ki lütfen bilinçli olunuz, bilginizi yoğunlaştırınız. Çarşıda alışveriş yaparken nasıl ucuzluk-pahalılık üzerinde duruyorsanız, en az bu kadar sağlığınıza ve inançlarınıza uygun olup olmadığını da araştırınız. Etiket okuma ve anlama alışkanlığınızı artırınız. Bu maksatla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek veriniz. Bilin ki ağlamayan çocuğa meme verilmez. Hak verilmez, alınır. Müslümanca yaşayınız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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