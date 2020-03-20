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Tüketici dostu iş yerlerine teşekkür belgesi

Korona virüs salgınından dolayı kentte yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı yapılan denetimlerde fiyat artışı yapmayan "Tüketici Dostu" iş yeri sahiplerine Van Valiliği tarafından teşekkür belgesi verildi.

20.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:03
Tüketici dostu iş yerlerine teşekkür belgesi
Korona virüs salgınından dolayı kentte yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı yapılan denetimlerde fiyat artışı yapmayan "Tüketici Dostu" iş yeri sahiplerine Van Valiliği tarafından teşekkür belgesi verildi.

Korona virüs salgınını fırsata çevirip başta gıda ve temizlik malzemelerine fahiş fiyat uygulayanlara yönelik valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, defterdarlık ve Tuşba Belediyesi ekipleri kent genelindeki eczane, medikal ve marketlerde denetim yapmıştı. Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz'ın başkanlığında yapılan denetimlerde; maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar, dezenfektanlar, hijyen ürünleri ve temel gıda malzemelerinin fiyatları kontrol edildi.

Bir yandan denetimleri sürdüren ekipler bir yandan da yapılan denetimler sonucunda krizi fırsata çevirmeyen ve fiyat artışı yapmayan esnafları ödüllendirildi. Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ve Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu, bu dönemde ürünlerine fiyat artışı yapmayan tüketici dostu iş yerlerini ziyaret ederek valilik adına teşekkür belgesi verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Van Valiliği, Van, Güncel

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