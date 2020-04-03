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Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.57 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.86

Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0.57 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.86 oldu.

03.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:04
Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.57 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.86

Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0.57 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.86 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında üç aylık artış yüzde 2.29 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.33 olarak gerçekleşti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.57 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.86 - Ekonomi

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