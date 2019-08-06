Tüketici fiyatlarında üretici fiyatları kaynaklı baskılar azaldı

Üretici enflasyonunun yıllık yüzde 21.66'ya gerilemesinin, "liradaki olumlu görünüm" kaynaklı olduğuna dikkat çeken Merkez Bankası'na göre, bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları azaldı.

Merkez Bankası'nın "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda şu değerlendirme yapıldı:

Yurt içi üretici fiyatları Temmuz ayında yüzde 0.99 oranında azalırken, yıllık enflasyon 3.38 puan düşüşle yüzde 21.66'ya geriledi.

Bu gelişmede, Türk lirasında yakın dönemde gözlenen olumlu görünümün yansımaları izlendir.

Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi belirgin olarak geriledi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyatlar dayanıklı tüketim malları dışında kalan gruplarda geriledi.

Ara malı grubu fiyatlarındaki aylık düşüşte demir-çelik, temel kimyasal ürünleri, tekstil iplik ve elyafları ve plastik ürünler belirleyici olurken; sermaye mallarında diğer özel ve genel amaçlı makineler ile bilgisayar ve metal yapı ürünlerinin etkisi öne çıktı.

Enerji grubundaki düşüşü elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı fiyatları sürüklemiş; gaz imalatındaki fiyat artışı ise yukarı yönlü katkı verdi.

Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya ürünleri kaynaklı olarak artarken, dayanıksız tüketim mallarındaki düşüşte et ürünleri ile katı-sıvı yağlar öne çıktı.

Sonuç olarak, bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları azaldı. (Grafik)

Kaynak: DHA