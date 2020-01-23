Haberler » Ekonomi » Tüketici güven endeksi arttı - Ekonomi

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi ocakta, geçen aya göre yüzde 0,1 artarak 58,82 oldu.

23.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:20Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi ocakta, geçen aya göre yüzde 0,1 artarak 58,82 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 0,1 yükseldi. Aralıkta 58,77 olan endeks değeri ocakta 58,82'ye çıktı.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,3 artarak 79,5 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ocakta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 77,4'e yükseldi.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 0,5 azalarak, ocakta 56,8 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 9,1 düşüşle 21,6 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:14  Bakan Varank: "Savunma sanayinin çok önemli bir çarpan etkisi var"
12:11  ATO Başkanı Baran: "E-ticaret satışlarının 3,5 trilyon dolar olduğu belirtiliyor"
12:16  TESK Başkanı Palandöken'den "Esnaf Ahilik Sandığı'nda düzenleme" önerisi Açıklaması
12:14  Rus turistlerin kaplıca ilgisi arttı
12:08  ABD Almanya Büyükelçisi- AB yeni ABD tarifelerine yanıt verecek
23.01.2020 12:25:51