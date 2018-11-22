Tüketici Güven Endeksi Kasım'da Arttı

Tüketici güven endeksi 2018 Kasım döneminde yüzde 4 oranında artarak 59,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Kasım ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı; Ekim ayında 57,3 olan endeks Kasım ayında 59,6 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,5 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 73,5 iken, Kasım ayında yüzde 5,4 oranında artarak 77,5 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 77,4 oldu
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 72,8 iken, Kasım ayında yüzde 6,2 oranında artarak 77,4 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 63,4 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 63,6 iken, Kasım ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 63,4 oldu.
Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,1 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 19,2 iken, Kasım ayında yüzde 4,8 oranında artarak 20,1 oldu. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu
22 Kasım 2018 Perşembe 10:10