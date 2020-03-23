Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Tüketici güven endeksi Mart ayında arttı - Ekonomi

Tüketici güven endeksi Mart ayında arttı

Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 58,2 oldu.

23.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:23
Tüketici güven endeksi Mart ayında arttı
Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 58,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mart ayı 'Tüketici Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında yüzde 2,3 oranında artarak 78,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında yüzde 7,2 oranında artarak 57,6 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 21,2 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor Ekonomi
Türk bilim insanlarından koronanın dünyadan temizlenmesi için büyük icat! 15 ülkeye satılıyor
Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ekonomi
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Ekonomi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Ekonomi
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak Ekonomi
Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor Ekonomi
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Ekonomi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Ek limit sağlanacak, borçlar ötelenecek - Ekonomi Veteriner hekimler Kovid-19 aşısı için göreve hazır - Ekonomi GYODER'den koronavirüse karşı tedbir alınması için sektöre çağrı - Ekonomi Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak dirsek borularının üretimi tamamlandı - Ekonomi Akkuyu'da reaktör soğutma hattında kullanılacak dirsek boruların üretimi tamamlandı - Ekonomi Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor - Ekonomi Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Ekonomi Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum - Ekonomi Son Dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek - Ekonomi Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor - Ekonomi
Loading