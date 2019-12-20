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Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e geriledi (2)

Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü ve Kasım ayındaki 59.9 düzeyinden, Aralık'ta 58.8 düzeyine geriledi.

20.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:21 Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 düşüşle 58.8'e geriledi (2)
Tüketici güven endeksi, ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü ve Kasım ayındaki 59.9 düzeyinden, Aralık'ta 58.8 düzeyine geriledi. .

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 58.2 düzeyindeydi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77.7

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79.3 düzeyindeyken, Aralık ayında yüzde 2.1 azalarak 77.7'ye geriledi

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76.5

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78.5 düzeyindeyken, Aralık ayında yüzde 2.5 azalarak 76.5'e geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57.1

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayındaki 58.8 düzeyinden Aralık'ta yüzde 2.9 azalarak 57.1'e indi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23.8

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 düzeyindeyken, Aralık ayında yüzde 3.5 artarak 23.8'e çıktı. (Grafik - Tablo)


- İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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