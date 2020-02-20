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Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında, geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek, Ocak ayındaki 58.8 düzeyinden, 57.3'e geriledi.

20.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:03Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında, geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek, Ocak ayındaki 58.8 düzeyinden, 57.3'e geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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