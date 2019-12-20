Haberler » Ekonomi » Tüketici güveni Aralık'ta azaldı - Ekonomi

Tüketici güveni Aralık'ta azaldı

Tüketici güven endeksi 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azalarak 58,8 oldu.

20.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:28 Tüketici güveni Aralık'ta azaldı
Tüketici güven endeksi 2019 ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azalarak 58,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında azaldı; Kasım ayında 59,9 olan endeks, Aralık ayında 58,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,7 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 77,7 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76,5 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 78,5 iken, Aralık ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 76,5 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,1 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 58,8 iken Aralık ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 57,1 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 23,8 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Kasım ayında 23 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında artarak 23,8 oldu. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:05   110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi - Ekonomi
13:04   Özbekistan Turizm Yatırım Forumu - Ekonomi
13:02   Sendikalar: 2 bin 578 liradan geri adım atmayacağız - Ekonomi
13:00   Kayseri Şeker sektördeki etkinliğini artıracak - Ekonomi
13:00   TÜGİAD Ankara’da Ticari Etkileşim Fuarı düzenliyor - Ekonomi
11:51   Son dakika: Bakan Dönmez: Elektrikte yeni bir tarife modeli üzerinde çalışıyoruz - Ekonomi
11:29   Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira - Ekonomi
11:28   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 19 bin TL'yi bulan maaşla personel arıyor - Ekonomi
11:16   Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geliyor - Ekonomi
11:16   Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
20.12.2019 13:06:45