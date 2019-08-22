Haberler» Ekonomi» Haber

Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı

Tüketici güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artarak 58,3 oldu.

22.08.2019 10:10 Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı
Tüketici güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artarak 58,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttı; Temmuz ayında 56,5 olan endeks, Ağustos ayında 58,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 77 iken, Ağustos ayında yüzde 1,1 oranında artarak 77,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74,3 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 73,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,2 oranında artarak 74,3 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58,3 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 55,6 iken Ağustos ayında yüzde 4,8 oranında artarak 58,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,7 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 20 iken, Ağustos ayında yüzde 13,1 oranında artarak 22,7 oldu. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:29   Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor
10:29   Markette 2.5 TL olan domates, tarlada 30 kuruş
10:27   İnşaat maliyetleri Haziran'da yıllık yüzde 21.1 arttı
10:25   Dolar/TL, 5,7420 seviyelerinde
10:25   İnşaat maliyet endeksi yüzde 21,1 arttı
10:25   Türk Telekom'dan Türkiye'nin ilk Wi-Fi 6 denemesi
10:24   İnşaat maliyet endeksi