Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamda başvuru yapılabiliniyor
Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla...
17.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:57
Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasını yaptı.
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile TÜBİS, başvuruların alınması, inceleme ve karar alma süreçlerine ilişkin olarak çeşitli hususlarda yeni düzenlemeler getirildi.
Ticaret Bakanlığı konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamdan da başvuru yapılabileceğini açıkladı. Söz konusu başvurular, şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla; İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat giderek elden başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru yöntemleriyle yapılıyordu.
Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, Korona Virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla alınan çeşitli tedbirler uygulamaya geçiriliyor. Bu doğrultuda vatandaşların muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunun bir kez daha hatırlatan Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile TÜBİS, başvuruların alınması, inceleme ve karar alma süreçlerine ilişkin olarak çeşitli hususlarda yeni düzenlemeler getirildi.
Ticaret Bakanlığı konu hakkında yazılı bir açıklama yaparak, Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine elektronik ortamdan da başvuru yapılabileceğini açıkladı. Söz konusu başvurular, şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla; İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat giderek elden başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru, ilgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru yöntemleriyle yapılıyordu.
Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, Korona Virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla alınan çeşitli tedbirler uygulamaya geçiriliyor. Bu doğrultuda vatandaşların muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunun bir kez daha hatırlatan Ticaret Bakanlığı, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Ekonomi
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Ekonomi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Ekonomi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı