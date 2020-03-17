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Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru

TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda...

17.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:12
Tüketici hakem heyetlerine, elektronik ortamda başvuru

TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda gerçekleştirebilir" denildi.

Ticaret Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve halkın korunması amacıyla çeşitli tedbirler alınarak, uygulamaya geçirildiği belirtildi. Halkın muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları istenilen açıklamada, "Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Güncel

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