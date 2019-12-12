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Tüketici hakları belediyeye emanet

Düzce Belediyesi, Ticaret Bakanlığı himayesinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi Çalıştayına ev sahipliği yaptı.

12.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:36Tüketici hakları belediyeye emanet
Belediyesi, Ticaret Bakanlığı himayesinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi Çalıştayına ev sahipliği yaptı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi bölgesinde büyük öneme sahip olan Tüketici Haklarında Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması konusunda düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı. Toplantıya Düzce Valiliğini temsilen Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü temsilen Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, çevre il ve ilçe belediyelerden temsilciler, İl Müdürlük temsilcileri, TSO Başkanı Tuncay Şahin ile STK temsilcileri katıldı. Ticaret Bakanlığı himayesinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Düzce ev sahipliğinde Bartın, Karabük, Çankırı, Bolu, Zonguldak ve Kastamonu ile ve ilçe belediyeleri Zabıta Amirliklerine yönelik "İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı"nda tüketici haklarının korunmasına yönelik yerel yönetimlerin denetimleri konusunda sunumlar yapıldı.

Çalıştay'da belediyeler bünyesinde bulunan Zabıta Amirlikleri tarafından yapılacak piyasa denetim ve gözetim çalışmalarının tüketici haklarına ağırlık verilerek yapılması ve bu çalışmalara ilişkin doğru uygulamaların örnekleri anlatıldı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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