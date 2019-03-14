Tüketici Haklarının Korunması" Toplantısı

Kaynak: AA

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde, "Tüketici Haklarının Korunması" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.KTO'dan yapılan açıklamaya göre, "Tüketici Haklarının Korunması" konulu toplantı, KTO konferans salonunda düzenlendi.Tüketiciyi Koruma Kanunu hakkında açıklama yapan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan şunları kaydetti:"Tüketicinin korunmasına ilişkin kültür Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden itibaren Ahilik teşkilatı sayesinde toplumuzda yer almaktadır. Her ne kadar günümüzde Avrupa Birliği'nden bu konuda uygulamalar alsak da bizim özümüzde bu kültür vardır. Günümüzde tüketicinin korunması konusu tek başına bakanlığımızın yapabileceği bir konu değil, bakanlığımızla birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarının da bu çalışmaların içerisinde olması büyük önem arz ediyor. Bu anlamda paydaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Bu konuda Kayseri Ticaret Odamıza teşekkür ediyoruz."KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal da ilgili tüketici kanunlarının sadece tüketicileri değil aynı zamanda üreticileri de yakından ilgilendirdiğini belirterek, uzmanlar tarafından detaylı bilgiler aktarılacağını aktardı.Program sonunda bakanlık yetkilileri, üyelerin sorularını yanıtladı.