Tüketici markette önce fiyata sonra markaya bakıyor

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği'nin düzenlediği 5'inci Private Label Zirvesi'nde perakende sektörünün gelişimi değerlendirildi. Zirvede açıklanan araştırmaya göre, özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 29 büyürken hızlı tüketim ürünlerindeki payı ise yüzde 21'e ulaştı. Artık markette satılan her 5 üründen 1'i özel markalı.Üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra ulusal ve yerel ölçekteki perakende zincirlerinin temsilcilerinin katıldığı PLAT 5'inci Private Label Zirvesi, 'Kalıcı Olmak için Çıkış Yolları' temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede, Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan'ın yaptığı sunum perakende sektörü ve tüketicinin alışveriş alışkanlıklarına yönelik önemli bilgiler verdi. Araştırmaya göre; fiyatlardaki artış, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Eskiden satın aldığı ürünün fiyatına çok fazla dikkat etmeyenler şimdi market market gezerek ya da online sitelerden araştırarak fiyatları karşılaştırıyor ve promosyonları takip ediyor. Artık 10 tüketiciden 9'u alışverişte önce fiyata bakıyor.Unutkan, artan fiyat farkındalığı ile birlikte alışverişçilerin en avantajlı promosyonları yakalamak için daha fazla efor sarf ettiğini belirterek, her 10 alışverişçiden 9'unun ürünlerin tamamı ya da birçoğunun fiyatını bildiğini, her 4 alışverişçiden üçünün ise private label (özel marka) fiyatları ile markalı ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdığını söyledi.Perakendenin en hızlı büyüyeni özel markalı ürünlerSon rakamlara göre, markette satılan 5 üründen 1'ini özel markalı ürünler oluşturuyor. Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) pazarı cirosu, yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 büyüdü. Aynı dönemde private label sektöründeki büyüme ise yüzde 29 olarak gerçekleşti. Özel markalı ürünler bu büyüme ile toplam FMCG pazarındaki (sigara ve alkol hariç) payını yüzde 21'e yükseltti. Private label ürünler tüketicinin yaptığı 'fiyat-kalite' karşılaştırmasından galip çıktı. Büyümede tüketicinin özel markalı ürünlere duyduğu güvenin artması ve deneyenlerin memnun kalması önemli bir etken oldu. Bu yılın 9 ayında 'daha fazla market markalı ürün satın alıyorum' diyenlerin oranı geçtiğimiz yılın 9 aylık dönemine kıyasla yüzde 26'dan yüzde 29'a yükseldi. Alışveriş yapanların yüzde 42'si market markalı ürünler için 'normal markalardan daha ekonomik', yüzde 27'si 'normal markalar kadar iyi kaliteli', yüzde 22'si ise "market markalı ürünlerin kalitesi artıyor' yanıtını verdi.Gıdada özel markalı ürünlerin payı yüzde 21,7'ye çıktıÖzel markalı ürünlerde en çok tercih edilen ürün grubunu gıda oluşturdu. Verilere göre, 2019 Ocak-Eylül ile 2018 Ocak-Eylül ayları karşılaştırıldığında gıda perakendesinde özel markalı ürünlerin payı bu yıl yüzde 21,7'ye yükseldi. Geçen yıla göre yüzde 26'lık bir artış yaşandı. Süt ürünleri, bakkaliye ürünleri ve yağlar ise gıdada başı çeken PL ürünleri arasında. Market markalı süt ürünleri yüzde 44,7 ile neredeyse bu alanın yarısını oluşturuyor.Marketin yeni yıldızı özel markalı ürünlerÖzel markalı ürünler kendi kategorilerinde liderliğe oynuyor. Bebek bezleri, tereyağı, domates salçası, bebek mendilleri, ev temizleyicileri ve sıvı yağ ürün kategorilerinde private label ürünler, markalı ürünlerden daha hızlı bir büyüme gösteriyor. Bu kategoriler aynı zamanda PL payının en yüksek olduğu kategoriler olarak dikkat çekti.Ev temizlik ve kişisel bakım ürünleri yükselişteMarka sadakatinin en yüksek olduğu kategoriler arasında yer alan temizlik ürünleri ve kişisel bakımda da dengeler değişti ve tüketici özel markalı ürünleri daha fazla tercih eder hale geldi. Bu yılın 9 aylık döneminde ev temizlik ürünleri kategorisindeki özel markalı ürünlerin cirosu geçen seneye göre yüzde 41 artı ve toplam cirodaki payı yüzde 20,2'ye ulaştı. Aynı şekilde kişisel bakım ürünlerinin cirosu da yüzde 39 artış kaydetti ve toplam kişisel bakım cirosundaki payını yüzde 19,6'ya çıkardı. Türkiye PL'de Avrupa 'dan hızlı büyüyorNielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan'ın verdiği rakamlara göre, Türkiye'de private label cirosunun hızlı tüketim ürünleri cirosundaki payı 2018 yılında yüzde 20'ye yükselmişti. Bu yılın 9 aylık dönemindeki büyüme ile birlikte bu oran yüzde 21'in üzerine çıktı. Türkiye bu rakamlarla dünya ortalaması olan yüzde 16,3'ün üzerinde yer alırken halen Avrupa ortalaması olan yüzde 31,5'in gerisinde. Ancak Avrupa'da private label ürünlerdeki büyüme 2016 yılından sonra yerinde sayarken Türkiye mevcut büyüme hızı ile gelecek vaat ediyor.PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer de özel markalı ürünlerin Avrupa'daki Pazar paylarına bakıldığında ülkemizde gidecek uzun bir yol olduğunu belirtti ve büyümenin devam edeceğini söyledi.5'inci Private Label Zirvesi'nde sektördeki bu büyümenin sağlıklı ve kalıcı olması için neler yapılması gerektiği üzerinde durduklarını belirten Özer, "Üretici ve tedarikçilerimizin müşteri beklentilerini yakından izleyerek yatırımlarını bu yönde devam ettirmeleri önemli. Rekabet etmek için farklılaşmayı sağlamamız gerekiyor. Yeni ve inovatif ürünlerle tüketicinin özel markalı ürünlere duyduğu güveni devam ettirecek çalışmalara yoğunlaşacağız" diye konuştu. - İSTANBUL