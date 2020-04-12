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"Tüketici raftaki ambalajlı ürünlere yöneldi"

Dünyayı saran Covid-19 salgını tüketicilerin paketli ürünlere yönelik hijyen ilgisini de artırdı.

12.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:08

Dünyayı saran Covid-19 salgını tüketicilerin paketli ürünlere yönelik hijyen ilgisini de artırdı.

Türkiye 'de iki fabrikayla üretim yapan küresel ambalaj üreticisi Saica Pack'in Türkiye Genel Müdürü Akın Burak Önder, bir ürünü başka bir noktaya iletmek için en çevreci ve hijyenik ürünün oluklu mukavva olduğunu vurguladı ve Covid-19 sürecinde tüketicilerin merak ettiği hijyen tedbirlerini şöyle anlattı:

200 derecede üretiliyor:

Oluklu ambalajda kullanılan kağıtlar 150-200 dereceye çıkan ısılarla üretiliyor. Bu yükseklikte bir ısı hijyen için gereken donanımı sağlıyor.

Fabrikalar izole edildi:

Fabrikalarda mevcut olan gıda güvenliği standartları bu süreçte daha da güçlendiriliyor. Üretim yapılan fabrikalar dış dünya ile izole ediliyor.

En çok gıda ve hijyen satışı artıyor:

Pandemi sonrası en çok yiyecek-içecek ve temizlik ürünlerine yönelik talep arttı. Bu dönemde gıda ve temizlik ürünlerine yönelik talep yüzde 45 arttı.

Ahşap ambalaj yerine karton:

Hal ve marketlerde öncelikle ahşap ambalajdan karton ambalaja geçiş yapılması gerekiyor. Ürünün tazeliğini ve hijyenini koruyacak paket çözümleri sunulmalı.

Kullan-at kutu üretimi arttı:

Saica Pack Sakarya fabrikasında tasarım ödülü alan kullan-at konik yiyecek kutularının üretim kapasitesi artırılıyor.

İstihdamı artırıyor:

Saica Pack, Eskişehir ve Sakarya fabrikalarında 300 kişiye istihdam sağlarken istihdamı artırma konusunu da gündeme alıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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