Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek
Ticaret Bakanlığı, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine gidilerek elden yapılacak başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirebileceğini bildirdi.
17.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:14
Ticaret Bakanlığı, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine gidilerek elden yapılacak başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirebileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
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