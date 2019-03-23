Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışması sona erdi.
Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı
, İl Ticaret Müdürü Selim Baş
, yarışmada dereceye giren öğrencilerle İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Savaşçı ve Baş, daha sonra öğrencilerine ödüllerini takdim etti.
Yarışmada birinci olan Huzur
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Firdevs Akgül'e ödülünü Ticaret İl Müdürü Selim Baş, ikinci olan Koyulhisar
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisanur Tütüncü'ye ise ödülünü Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı verdi.
Savaşçı, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Savaşçı, Güncel
Kaynak: AA