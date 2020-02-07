Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: "Fırtınada uçan çatının zararı müteahhitten tahsil edilmeli"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, fırtınada çatı uçması sonucu binalarda ve araçlarda oluşan zararların bina yönetimi tarafından karşılanabileceğini, onların da bu miktarı müteahhitten tahsil etmesi gerektiğini belirtti.

Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye'nin farklı yerlerinde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından araçları ya da binaları hasar görenlerin, zararlarının karşılanması için izleyecekleri yol konusunda tereddüt yaşadıklarını söyledi.

Birçok kişinin kendilerini arayıp bu konuda yardım istediğini vurgulayan Şahin, buradaki tek sorumlunun inşaat firması ya da müteahhit olduğunu ifade etti.

Evi ya da aracı zarar görenlerin yapması gerekenleri anlatan Şahin, "Fırtına nedeniyle maddi zarara uğrayan vatandaş ilk olarak olaya tutanak tutulmasını sağlamalı. Tüketici daha sonra tutanakla birlikte bina yönetimine başvurmalı. Bina yönetiminden cevap alamazsa hakem heyetlerimiz aracılığıyla bu zararın tutarı bina yönetiminden tahsil edilir. Bunun hem hakem heyetlerimizde hem de tüketici mahkemelerimizde emsal kararları bulunmaktadır." diye konuştu.

"Vatandaş zararı devletin karşılaması düşüncesine kapılmamalı"

Şahin, mahkeme süreci uzayacağı için tutanak tutulduktan sonra vatandaşların araçlarını ya da binalarını fatura karşılığı tamir ettirebileceklerini de dile getirerek, "Bu faturanın tahsili için yine aynı yol izlenerek zararınız karşılanabilir. Bu yöntemi kullanırsanız, mahkemenin sonuçlanmasını beklemeden mağduriyetiniz giderilebilir." dedi.

Son zamanlarda fırtınadan zarar gören vatandaşların, zararın devlet tarafından karşılanması düşüncesine kapıldıklarını anımsatan Şahin, şunları anlattı:

"Ciddi anlamda hasarlar söz konusu. Binaların çatıları ya da başka aksesuarları araçlara ve ya başka bir binaya zarar veriyor. Bu binalarımızın çok sağlam yapılmadığını ortaya koyuyor. Buradaki sorumluluk tamamen inşaat firmalarıyla müteahhitlere ait. Çünkü binanın garantisi süresi diye bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımıza devletin zararı karşılaması gibi bir düşünceye kapılmamasını ve bir an önce hukuki süreci başlatmasını öneriyorum."

Şahin, vatandaşların oluşan zarar 10 bin 390 liranın altındaysa bulundukları ilçenin hakem heyetine, daha yüksek bir maddi hasar bulunuyorsa tüketici mahkemelerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA