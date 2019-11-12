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Tüketiciler Birliği'nden bankalara, 'ekspertiz raporu ücreti' suç duyurusu

KAYSERİ'de, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konut ve ihtiyaç kredilerinde ekspertiz raporu ücretini kredi talep eden vatandaştan tahsil ettiği iddia edilen 20 kamu ve özel banka hakkında, 'dolandırıcılık' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

12.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:04Tüketiciler Birliği'nden bankalara, 'ekspertiz raporu ücreti' suç duyurusu

KAYSERİ'de, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konut ve ihtiyaç kredilerinde ekspertiz raporu ücretini kredi talep eden vatandaştan tahsil ettiği iddia edilen 20 kamu ve özel banka hakkında, 'dolandırıcılık' ve 'vergi kaçakçılığı'  suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ile dernek üyeleri, Kayseri Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Mahmut Şahin, bankaların konut ve ihtiyaç kredilerinde istedikleri ekspertiz raporu ücretinin kredi isteğinde bulunan vatandaştan tahsil edildiğini, avukatları Faruk Karakaya aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

"Tüketiciler Birliği olarak yaklaşık 8-10 senedir bankaların almış olduğu ekspertiz ücreti ile ilgili sıkıntıları defalarca dile getirdik. Ekspertiz ücreti Tüketici Kanununa uygun değil. Bankalar masraf talep edemezler. 'Tüketici bu ödemeyi yapıyorsa fatura tüketici adına kesilmelidir' dedik. Bunu da dinletemedik. Ekspertiz ücreti üzerinden bankaların aşırı bir kar elde ettiğini düşünüyoruz. Bu noktada biz de hakem heyetleri marifetiyle aradaki farkı tüketiciye iade ettirdik. Banka, firmaya 200 lira öderken, tüketiciden 600 lira talep ediyor. Bankaların yaptığı bu olayın bir suç unsuru olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz."

Avukat Faruk Karakaya ise bankaların suç işlediğini belirterek, "Bankaların ekspertiz fiyatlarını vatandaşa ödetip, kendi adına fatura düzenleme suçu, kamu aleyhine dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarını teşkil ediyor. Kanun ilgililer hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 20'den fazla bu şekilde banka tespit ettik" dedi.



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Kaynak: DHA

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