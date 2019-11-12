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Tüketiciler Birliğinden "ekspertiz ücreti faturası" için suç duyurusu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek bankalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

12.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:00Tüketiciler Birliğinden
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek bankalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şahin, Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenlemesine göre bankaların ekspertiz ücretini tüketiciden almasının yasalaştığını ancak burada bir usulsüzlük olduğunu söyledi.
"Ekspertiz ücreti, Tüketici Kanunu'na uygun değil." diyen Şahin, şunları kaydetti:
"Ekspertiz ücreti alan bankalar, ekspertiz ücretini mi tüketicilerden alıyor yoksa üzerine bir kar koyup mu alıyorlar? Kar koyup aldıkları ortaya çıktı. Bu noktada biz hakem heyetleri marifetiyle aradaki farkı tüketiciye iade ettirdik. Banka 200 lira ekspertiz ücreti öderken tüketiciden 600 lira talep ediyor. Burada kara doymayan bir banka anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz bankalara dedik ki bu ücreti tüketici ödüyorsa, fatura tüketici adına kesilmelidir. Bu da bir usulsüzlüktür. Konut ve araç kredilerinde yapılan ekspertizlerde bankaların aşırı bir kar elde ettikleri ortaya çıkıyor. Biz bu olayın bir suç duyurusu teşkil ettiğini dile getirip, suç duyurunda bulunmak üzere Kayseri Adliyesi önünde bir araya geldik."
Avukat Faruk Karakaya da bankaların ekspertiz fiyatlarını vatandaşa ödetip kendi adlarına fatura düzenlemelerinin, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarını ihtiva ettiğini öne sürdü.
Karakaya, Kayseri'de şubelerini tespit edebildikleri 20 banka hakkında suç duyurusunu Tüketiciler Birliği adına vereceklerini kaydetti.
Şahin ve Karakaya ile bir grup avukat, Kayseri Adliyesi'nde 20 banka hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Adliyesi, Mahmut Şahin, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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