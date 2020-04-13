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Tüketiciler koronavirüsten e-ticaretle korunmayı seçti

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler tüketici davranışlarını da etkiledi, özellikle temassız alışverişe yönelim arttı.

13.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:15
Tüketiciler koronavirüsten e-ticaretle korunmayı seçti
Türkiye 'de koronavirüse karşı alınan önlemler tüketici davranışlarını da etkiledi, özellikle temassız alışverişe yönelim arttı. Mart ayında internetten dezenfektan siparişleri 54 kat artarken zam şampiyonu ise 'maske' oldu. Alışverişlerin çoğunluğu e-ticaret üzerinden yapılırken artık anlık olarak internetten satılan ürünleri Türkiye haritasından takip etmek de mümkün.

Koronavirüs salgınına karşın alınan tedbirlerin ardından fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler azalırken tüketiciler, temassız ticaret olarak adlandırılan e-ticaret sitelerine yöneldi. Özellikle online alışverişlerde sepetlerin içeriği hızla değişti. Türkiye'nin lider e- ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, Mart ayıyla birlikte online ticaret alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koymak adına 8.000'den fazla e-ticaret sitesinin siparişlerini inceleyerek Ocak ayıyla kıyasladı. Virüsten korunmanın yollarını arayan vatandaşların yoğun ilgisiyle dezenfektan satışları yüzde 5.413 artış gösterdi. Yoğun talep, fiyatları da etkiledi; Mart ayında maske fiyatları ortalama yüzde 520, ateş ölçer fiyatları ise yüzde 139 arttı.

Hijyen ürünlerindeki artışın yanı sıra, ateş ölçer siparişleri 6,5 katına çıktı

IdeaSoft'un koranavirüsün e-ticarete ve tüketim alışkanlıklarına etkisini incelediği raporda Mart ayında internetten satın alınan dezenfektan, maske, kolonya, eldiven ve ıslak mendil olmak üzere hijyen ürünleri sayısı 6,5 kat arttı. Adet bazındaki yüzde 5.413'lük rekor artışla ilk sırada yer alan dezenfektan ürünlerini yüzde 3.224 artışla maske, yüzde 1.148'le kolonya, yüzde 512'yle ateş ölçer ve yüzde 286'yla eldiven çeşitleri takip etti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler ise vitamin ve takviye gıdalara yöneldi. Ocak ayına kıyasla bu kategoride satılan toplam ürün adedi Mart ayında yüzde 177 arttı.

Araştırmada talebin arttığı ürünlerin birim fiyatlarında da değişim gözlendi. Ocak ayına kıyasla Mart ayında rekor fiyat artışı gösteren ürün yüzde 502 ile maske oldu. Maskeyi yüzde 139'luk fiyat artışıyla ateş ölçer, yüzde 64 ile eldiven ve yüzde 55 ile ıslak mendil takip etti.

"İnternette nelerin satıldığı artık anlık olarak takip edilebiliyor"

Evde kalmanın ve fiziksel teması en aza indirmenin büyük önem taşıdığı günümüzde e-ticaretin bir çıkış yolu olarak görüldüğünü belirten Seyhun Özkara, KOBİ ve girişimcilere destek olmak için canlıya aldıkları siteye değindi. Özkara, "Tüketicilerin büyük oranda alışverişlerini e-ticaret üzerinden yaptığı bu dönemde KOBİ ve girişimcilere kılavuzluk etmek adına Türkiye'nin e-ticaret yolculuğunu anlık olarak ve şeffaf bir şekilde takip edebilecekleri bir site kurduk. canli.ideasoft.com.tr adresinden ulaşılabilen bu site ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek şu anda internetten nelerin satıldığını, ürünlerin en çok talep gördüğü illeri, hangi ürünün hangi fiyata satıldığını görmelerini sağlıyoruz. Bu sayede özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu salgın sürecinde e-ticaret faaliyetlerini desteklemeyi ve temassız ticaretin ülke ekonomimize katacağı değeri artırmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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