Tüketicilere yeni haklar geliyor
Tüketici haklarında yeni dönem başladı.
12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:41
Tüketici haklarında yeni dönem başladı. Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyor.
Buna göre yenilikler şu şekilde:
Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek.
İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek.
Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek.
Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.
Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek.
Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilebilecek.
Güvensiz ve riskli ürün satanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.
(İHA)
Buna göre yenilikler şu şekilde:
Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek.
İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek.
Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek.
Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.
Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek.
Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilebilecek.
Güvensiz ve riskli ürün satanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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